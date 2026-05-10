Detrazione pre e post scuola dalla dichiarazione dei redditi è possibile?

Da orizzontescuola.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo anno, le spese sostenute per il servizio integrativo di pre e post scuola potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Questa novità riguarda le spese relative alle strutture che offrono assistenza ai bambini prima e dopo l’orario scolastico, considerando queste spese come parte delle spese di istruzione detraibili. La misura si applica a tutte le famiglie che hanno sostenuto tali spese nell’anno fiscale precedente.

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Il servizio integrativo di pre e post scuola rientra a pieno titolo tra le spese detraibili di istruzioni. Vediamo cosa dice l'Agenzia delle Entrate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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