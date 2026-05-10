Dal Pavese l’operazione anti-cannabis

Un’operazione antidroga condotta tra il Pavese e il Cagliaritano ha portato al sequestro di sostanze illegali. Durante le attività sono state identificate alcune persone coinvolte e sono stati trovati vari quantitativi di droga. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine, che hanno coordinato le operazioni in più località. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui numeri precisi delle sostanze sequestrate.

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