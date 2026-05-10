Dal Pavese l’operazione anti-cannabis
Un’operazione antidroga condotta tra il Pavese e il Cagliaritano ha portato al sequestro di sostanze illegali. Durante le attività sono state identificate alcune persone coinvolte e sono stati trovati vari quantitativi di droga. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine, che hanno coordinato le operazioni in più località. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui numeri precisi delle sostanze sequestrate.
BELGIOIOSO (Pavia) Dal Pavese al Cagliaritano. Un’operazione antidroga che ha portato a trovare serre di marijuana, facendo scattare due arresti in flagranza e il sequestro complessivo di 236 piante di cannabis, circa cinque chili di marijuana già “sbocciolata“, ma pure 170 grammi di hashish e anche Lds ed ecstasy, seppure in modiche quantità. I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno reso noto l’esito delle perquisizioni disposte dalla Procura di Pavia nell’ambito di un’attività d’indagine avviata nel 2014 dai militari della Stazione di Belgioioso. Oltre al territorio pavese, le perquisizioni hanno interessato altre dieci...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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