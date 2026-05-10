Da New York a Foggia in zona Stazione sbarcano le prelibatezze di ' Shah’s Halal Food'

Da New York a Foggia, si prepara l’apertura di un nuovo punto vendita di 'Shah’s Halal Food', marchio statunitense già presente in diverse città nel mondo. L’evento è programmato per il 17 maggio alle 18 in via Conte Appiano, in zona Stazione. La catena offre specialità halal e ha una presenza consolidata negli Stati Uniti e in altri paesi, con negozi aperti in molte località.

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A Foggia, il 17 maggio, in via Conte Appiano, alle 18, aprirà 'Shah’s Halal Food New York, il marchio statunitense presente in numerose città americane e internazionali. In Europa, dopo Inghilterra e Scandinavia, ora tocca a Foggia. Piatti iconici come il chicken over rice, il gyro, il falafel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Street Food Festival. Sapori e prelibatezze da ogni parte d’ItaliaSi accende il cuore della primavera marchigiana con un evento che esalta gusto e gastronomia. “Food Sospeso”: a New York la solidarietà passa da un QR codeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Argomenti più discussi: Aprile a New York; Bari, atterrato da New York il primo volo United Airlines: opererà quattro volte a settimana FOTO/VIDEO; Al via il collegamento diretto tra Bari e New York della United: quattro voli a settimana per tutta l'estate; A New York, aereo della United Airlines partito da Venezia urta un camion in autostrada e poi un lampione.