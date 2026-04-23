Ragusa l’elicottero scova la discarica | 300 mq di rifiuti sequestrati

Un’operazione dei Carabinieri ha portato alla scoperta di una discarica di circa 300 metri quadrati a Bettafilava, in provincia di Ragusa, grazie a un elicottero. I militari hanno sequestrato i rifiuti e denunciato due persone per aver accumulato materiali edili e rifiuti pericolosi nel terreno. La scoperta si è verificata durante un volo di ricognizione effettuato dall’elicottero dei Carabinieri.

? Cosa sapere Elicotteri dei Carabinieri individuano discarica di 300 mq a Bettafilava, Ragusa.. Due residenti denunciati per accumulo di rifiuti pericolosi e materiali edili nel terreno.. Due residenti di Ragusa sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri dopo il ritrovamento di una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati situata nella zona di contrada Bettafilava. L’operazione è scattata grazie a un monitoraggio dall’alto condotto dal Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Catania, che ha permesso di individuare l’area compromessa. Una volta localizzato il sito, la Stazione di Ragusa Principale ha coordinato un intervento sul campo insieme al personale della Polizia Provinciale del capoluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, l’elicottero scova la discarica: 300 mq di rifiuti sequestrati Notizie correlate Leggi anche: Discarica abusiva di 300 mq a Ischia, sequestri e denunce Leggi anche: Trepuzzi: sequestrati 12.000 mq di discarica abusiva