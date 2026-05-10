Crac Coop Casa Marche il processo di Appello resta ad Ancona | tornano valide le condanne per truffa e bancarotta
Il processo di secondo grado relativo al fallimento di Coop Casa Marche si svolgerà ad Ancona, come stabilito dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti confermato che il procedimento rimane nella città marchigiana, annullando la decisione precedente della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’incompatibilità territoriale. La decisione definitiva ha quindi riportato il processo nella sede originaria.
ANCONA - Il processo d’Appello sul crac della Coop Casa Marche si celebrerà ad Ancona. A stabilirlo in via definitiva è stata la Corte di Cassazione che venerdì scorso ha annullato la decisione della Corte d’Appello dorica con cui era stata dichiarata l’incompatibilità territoriale, trasferendo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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