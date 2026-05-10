Costiera Amalfitana il turismo c’è ma il fatturato cala e l' incertezza sale Gli operatori | Navighiamo a vista

Nella Costiera Amalfitana, il numero di visitatori rimane stabile, ma il fatturato delle attività turistiche è in calo e gli operatori si trovano a dover affrontare un clima di incertezza. Le restrizioni sui voli, le conseguenze della guerra e i cambiamenti nelle preferenze di viaggio hanno portato a una riduzione della pianificazione e delle prenotazioni a lungo termine. La situazione si presenta difficile per chi lavora nel settore turistico locale.

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Una situazione ancora in evoluzione, che gli operatori descrivono come stabile nei numeri ma più incerta nelle prospettive e che potrebbe ridefinire nei prossimi mesi i flussi verso la destinazione. «Attualmente non si registra nel breve termine un calo significativo, solo una lieve flessione che non incide in modo sostanziale sull’andamento generale. La fotografia, tuttavia, si fa meno nitida quando si guarda alla seconda parte della stagione e alla capacità di previsione», spiega Luigi Schiavo, titolare dell’Hotel Rufolo di Ravello. Tra hotel panoramici e una domanda storicamente trainata da Stati Uniti ed Europa del Nord, il territorio, nel tempo, si è affermato come uno degli hub turistici più riconoscibili del Mediterraneo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Costiera Amalfitana, il turismo c’è ma il fatturato cala e l'incertezza sale. Gli operatori: «Navighiamo a vista» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Costiera Amalfitana, partono i collegamenti per l’Università: gli orari Latitante arrestato in Costiera Amalfitana: fermato il boss Roberto MazzarellaABBONATI A DAYITALIANEWS La cattura in un resort di lusso Si era rifugiato in un esclusivo resort da circa 1000 euro a notte a Vietri sul Mare, ma la...