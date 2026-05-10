Cosenza 12 opere nel Duomo | il viaggio sacro di Massimiliano Ferragina

A Cosenza, nel Duomo, sono esposte dodici opere realizzate dall’artista Massimiliano Ferragina. La mostra invita i visitatori a scoprire come l’arte contemporanea possa dialogare con la lunga storia religiosa del luogo. Ferragina, definito dalla critica un “colorista teologo”, utilizza colori vivaci e tecniche innovative per reinterpretare temi sacri, creando un percorso visivo tra tradizione e modernità.

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? Punti chiave Come può l'arte contemporanea dialogare con una tradizione millenaria?. Chi è l'artista definito dalla critica un colorista teologo?. Perché il numero delle opere richiama la Madonna del Pilerio?. In che modo la bellezza può contrastare l'indifferenza della comunità?.? In Breve Mostra curata da Mariateresa Buccieri, Sergio Stumpo e Don Luca nel Duomo.. Collaborazione tra le associazioni AlterEgo ASC e APS Agorà ETS per l'evento.. Celebrazione dei 450 anni della Madonna del Pilerio nel centro storico.. Opere di Ferragna con precedenti esperienze all'Aeroporto di Roma Fiumicino e Matera.. Ieri, nel cuore del centro storico di Cosenza, la mostra Segni di cura ha inaugurato il suo quarto appuntamento presso il Duomo di Santa Maria Assunta per celebrare i 450 anni della Madonna del Pilerio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, 12 opere nel Duomo: il viaggio sacro di Massimiliano Ferragina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: I Segreti di Pietra, Viaggio nel simbolismo del Duomo di Modena