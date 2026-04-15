I Segreti di Pietra Viaggio nel simbolismo del Duomo di Modena

Sabato 18 aprile alle 15.20, con il patrocinio del Comune di Modena, si terrà un evento dedicato ai simboli e ai segreti del Duomo di Modena. La visita guidata, condotta da Elisabeth Mantovani, storica dell’arte, includerà anche un approfondimento sulla Sacrestia, offrendo un’occasione per scoprire i dettagli nascosti e i significati nascosti all’interno di questa cattedrale, considerata tra le più importanti al mondo.

Sabato 18 Aprile - ore 15.20con il patrocinio del Comune di ModenaSimboli e segreti del Duomo di Modenacon visita alla Sacrestia Un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo con Elisabeth Mantovani, storico dell'arte ed esperta di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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