A circa 50 chilometri a sud di Miami si trova Coral Castle, un sito che attrae visitatori con le sue grandi strutture di pietra e le storie che lo circondano. Costruito con blocchi di oolite calcarea scolpiti a mano, il luogo è stato al centro di molte teorie sulla sua origine e sul metodo di costruzione. La sua presenza suscita curiosità tra chi si interessa di misteri e misteriosi lavori artigianali.

C’è un luogo, a 50Km a sud di Miami, in Florida, che profuma di amore, dolore e anche mistero. È Coral Castle, un museo di pietra circondato da storie affascinanti, fatte di cuori spezzati e strane teorie sull’origine di quei blocchi di oolite calcarea scolpiti ad arte. Ma cos’è davvero Coral Castle e perché ancora oggi è uno dei punti turistici più visitati dai curiosi di ogni paese? Il sito, come accennato, oggi è un pittoresco museo a cielo aperto, ma alla sua nascita era solo un omaggio monumentale ad un amore perduto. Coral Castel, la storia del Taj Mahal di Florida. La storia di Coral Castle, per chi è nato e cresciuto negli anni 80, ha una colonna sonora precisa, dove spicca la canzone Sweet Sixteen di Billy Idol.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Coral Castle in Florida, un mistero contemporaneo

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