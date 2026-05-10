Continassa Juve | tre punti pesantissimi contro il Lecce ora testa alla Fiorentina

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, conquistando tre punti fondamentali. La squadra si sta preparando ora per la prossima partita contro la Fiorentina. Nella sessione di allenamento alla Continassa, sono stati evidenziati gli infortuni dei giocatori e i tempi di recupero, mentre alcuni calciatori sono stati diffidati. Le ultime notizie riguardano anche la formazione e le eventuali assenze per il prossimo impegno.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha superato 1-0 il Lecce al Via del Mare nel segno di Vlahovic. Da domani inizierà la settimana che porterà alla sfida contro la Fiorentina, altro snodo cruciale della stagione. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: tre punti pesantissimi contro il Lecce, ora testa alla Fiorentina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Continassa Juve: eliminazione contro il Galatasaray in Champions, ora testa alla RomaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Vlahovic lampo da record, la Juve espugna Lecce: tre punti pesantissimi per la ChampionsLa Juventus si prende una vittoria di enorme peso nella corsa Champions e lo fa con il suo uomo simbolo. Argomenti più discussi: Mauro: Mi dispiace per David, lo trattano malissimo. Si vede che la Juve non è il suo mondo...; Juve, quanti punti servono a Spalletti per la Champions: su 24 ne deve conquistare almeno...; Pagina 3 | Con il compitino sappiate che...: Spalletti sveglia la Juve! La frase ripetuta alla Continassa; Spalletti scuote la Juve, c'è il Lecce nella corsa Champions.