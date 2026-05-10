Conferenza stampa Di Francesco post Lecce Juve | Potevamo essere più attenti dopo il loro calcio d’inizio Non ce lo possiamo permettere

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, il tecnico dei bianconeri ha commentato la sfida in conferenza stampa. Ha ammesso che la squadra avrebbe dovuto prestare più attenzione subito dopo il calcio d’inizio degli avversari. Ha anche sottolineato che non si può permettere di commettere certi errori in quella fase della partita. Le sue parole sono state riportate subito dopo la 36ª giornata di Serie A 202526.

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Conferenza stampa Di Francesco post Lecce Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202526. Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce Juve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. L’ANALISI – «Abbiamo affrontato una squadra forte. Proprio stamattina avevo fatto vedere ai ragazzi come batteva il calcio d’inizio la Juventus, potevamo essere più attenti. Nella prima fase della partita perdevamo troppi duelli, non ce lo possiamo permettere. Peccato, perché poi c’è stata subito l’occasione di Cheddira, con il portiere che ha fatto una gran parata. Questo Lecce riesce a stare dentro le partite, è determinato e vuole raggiungere l’obiettivo finale, che ci auguriamo di raggiungere nelle ultime due gare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Di Francesco post Lecce Juve: «Potevamo essere più attenti dopo il loro calcio d’inizio. Non ce lo possiamo permettere» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conferenza stampa SPALLETTI pre JUVE-LECCE 2026 C'è urgenza di dare soddisfazione ai tifosi... Notizie correlate Conferenza stampa Kalulu post Lecce Juve: «Rinnovo? Sono felice qui, dopo il Mondiale ci sarà tempo per parlarne»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Kalulu post Lecce Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 2025/26 Pierre... Conferenza stampa Di Francesco post Lecce Inter: «C’è rammarico, troppo forti»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...