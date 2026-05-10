Conero scontro sull’area marina | Conte dubita Europa Verde contesta

Sul tema dell’area marina del Conero, si sono aperti due fronti distinti. Il presidente del parco ha espresso dubbi sull’efficacia di creare un nuovo ente, temendo un aumento della burocrazia. Nel frattempo, Europa Verde contesta questa posizione, sostenendo che le risorse stanziate nel 2014 siano state effettivamente bloccate da altri soggetti. La questione riguarda quindi sia le modalità di gestione sia la responsabilità del blocco dei fondi pubblici.

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