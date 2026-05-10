Conero scontro sull’area marina | Conte dubita Europa Verde contesta
Sul tema dell’area marina del Conero, si sono aperti due fronti distinti. Il presidente del parco ha espresso dubbi sull’efficacia di creare un nuovo ente, temendo un aumento della burocrazia. Nel frattempo, Europa Verde contesta questa posizione, sostenendo che le risorse stanziate nel 2014 siano state effettivamente bloccate da altri soggetti. La questione riguarda quindi sia le modalità di gestione sia la responsabilità del blocco dei fondi pubblici.
? Punti chiave Perché il presidente del Parco teme un inutile carrozzone burocratico?. Chi ha davvero bloccato l'utilizzo dei fondi stanziati nel 2014?. Come può l'assenza di un'area protetta danneggiare il turismo locale?. Dove si trova fermo l'iter burocratico nonostante il parere favorevole?.? In Breve Portonovo LAB ospita il dibattito tra Luigi Conte e il portavoce Roberto Rubegni.. Rubegni cita fondi specifici per il settore marino stanziati tra il 2014 e il 2015.. L'istruttoria tecnica risulta ferma presso l'Ispra nonostante il parere favorevole già ricevuto.. Le Marche restano l'unica regione costiera italiana priva di un'area marina protetta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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