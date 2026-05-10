A Chieti, in occasione della festa patronale dedicata a San Giustino prevista per lunedì 11 maggio, si terrà un concerto gratuito del progetto “Non ho paura di niente live 2026” di Fabrizio Moro. Per facilitare l’afflusso dei partecipanti, sono stati organizzati bus navetta gratuiti che collegano il centro città con i principali punti di ritrovo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Tutto pronto, a Chieti, per celebrare la festa patronale dedicata a San Giustino, che ricorre lunedì 11 maggio. Evento clou della giornata sarà il concerto gratuito di Fabrizio Moro in piazza San Giustino, a partire dalle ore 21. Per consentire di raggiungere il centro cittadino comodamente, la.🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fabrizio Moro vince Canzonissima e porta "Non ho paura di niente" al Palazzo dello SportFabrizio Moro è il vincitore della prima edizione di “Canzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e, a due giorni dalla vittoria,...

Argomenti più discussi: Concerto gratuito del Non ho paura di niente live 2026 di Fabrizio Moro: bus navetta gratuiti per raggiungere il centro di Chieti; Fabrizio Moro in concerto gratuito a Chieti per il Maggio Teatino; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Fabrizio Moro di nuovo in tour: le date in Sicilia.