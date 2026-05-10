Comitati elettorali chiusi per la festa del santo patrono | la proposta divide

A Casarano, alcuni comitati elettorali sono stati chiusi in vista della festa del santo patrono, una decisione che ha suscitato reazioni diverse tra i candidati alla futura amministrazione. La questione si inserisce nel clima di campagna elettorale e ha generato discussioni tra i partecipanti alla competizione politica. La chiusura dei comitati ha acceso un dibattito tra chi sostiene questa scelta e chi invece la critica.

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CASARANO – Una proposta che entra nella campagna elettorale e divide i candidati alla competizione per il rinnovo dell’amministrazione di Casarano. Il 16 e il 17 maggio, la città salentina omaggerà il patrono, San Giovanni Elemosiniere, e il sindaco uscente, Ottavio De Nuzzo, in una lettera.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gaia in concerto a Volturara Irpina per la festa del Santo PatronoSarà la voce avvolgente e l'energia travolgente di Gaia la grande protagonista dell’estate a Volturara Irpina. Festa del Santo Patrono di San Giorgio delle PerticheLa Parrocchia di San Giorgio organizza da mercoledì 23 a domenica 26 aprile 2026, un ricco programma di attività dedicate alla Festa del Patrono. Argomenti più discussi: Un comitato elettorale in un'edicola e un'altra sede allo Scalo per Cascini: Spazio aperto. Ripartiamo dal basso; Incisa, Venturi inaugura il comitato elettorale: Serve un cambio di rotta dopo anni di malgoverno; Elezioni a Salerno, De Luca prenota piazza Portanova: cinque candidati sindaci dal Commissario.