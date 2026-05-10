Coltivare il futuro | resa massima e impatto minimo

Da bergamonews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, le tecnologie legate all’intelligenza artificiale hanno occupato un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, portando a una vera e propria rivoluzione in vari settori. La crescente diffusione di strumenti automatizzati e sistemi intelligenti ha determinato cambiamenti concreti nel modo in cui lavoriamo, comunichiamo e viviamo quotidianamente. Questa evoluzione tecnologica solleva anche questioni legali e regolamentari che richiedono attenzione e aggiornamenti costanti.

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Uno degli argomenti che maggiormente negli ultimi anni sta caratterizzando sempre di più le nostre vite sono le tecnologie legate all’intelligenza artificiale: una vera rivoluzione sotto ogni punto di vista. Nello specifico l’intelligenza artificiale (AI) sta diventando un elemento sempre più rilevante e centrale nella vita di ognuno di noi studenti, e diventa importante saper imparare ad usarla come strumento formativo e d’aiuto nella realizzazione dei nostri progetti. Una prima domanda che a questo punto sorge spontanea potrebbe essere: che cosa si intende per intelligenza artificiale e come possiamo imparare ad usarla nel corretto modo? L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di elaborare dati, apprendere, approfondire informazioni, pianificare e risolvere problemi complessi in autonomia e velocemente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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