Colpo di scena al GF Vip | Alessandra e Francesca si chiariscono e poi si abbracciano spiazzando tutti VIDEO

Nella casa del Grande Fratello Vip, le due concorrenti hanno avuto un confronto che si è concluso con un abbraccio tra loro. La sera precedente, avevano condiviso un momento di svago ascoltando musica swing. La mattina seguente, si sono scambiate parole di spiegazione e si sono abbracciate, sorprendendo gli altri concorrenti presenti nella casa.

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