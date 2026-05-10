Colpo di scena al GF Vip | Alessandra e Francesca si chiariscono e poi si abbracciano spiazzando tutti VIDEO
Nella casa del Grande Fratello Vip, le due concorrenti hanno avuto un confronto che si è concluso con un abbraccio tra loro. La sera precedente, avevano condiviso un momento di svago ascoltando musica swing. La mattina seguente, si sono scambiate parole di spiegazione e si sono abbracciate, sorprendendo gli altri concorrenti presenti nella casa.
Dopo la serata trascorsa a ritmo di swing, nella casa del Grande Fratello Vip si apre un nuovo giorno carico di riflessioni e chiarimenti. Protagoniste del momento sono Francesca Manzini e Alessandra Mussolini, che nelle ultime settimane sembravano aver ritrovato una certa sintonia, incrinatasi però nel corso della quindicesima puntata. La tensione era nata dopo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Francesca sbeffeggia Alessandra (VIDEO): “I miei canotti del cuore” La risposta non si fa attendere: “Che c’entra? Non.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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