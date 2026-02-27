Dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco in modo inaspettato, salendo su due biciclette e scomparendo tra le strade della città dei fiori. La loro uscita di scena, tra gli applausi del pubblico, ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti all’Ariston e di chi ha seguito l’evento in diretta.

Alla fine dell'esibizione all'Ariston, la coppia artistica e nella vita ha deciso di lasciare il teatro nel modo più romantico possibile Fuga d'amore in tandem tra le strade della città dei fiori. Dopo l'esibizione nella terza serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno sorpreso tutti lasciando l'Ariston su due ruote. Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, compagni nella vita e nell'arte, hanno scelto un'uscita di scena iconica. Proprio come raccontano nel brano La felicità e basta, la coppia rivendica il benessere quotidiano come atto di resistenza.

© Iodonna.it - Uscita di scena da applausi dopo la terza serata del Festival di Sanremo

