? Domande chiave Perché Colombo decise di cambiare il nome originale dell'arcipelago?. Cosa vide l'equipaggio spagnolo nelle acque di Las Tortugas?. Come si è passati dal nome delle tartarughe a quello attuale?. Quale segreto biologico lega il 1503 alla natura delle Cayman oggi?.? In Breve Nome originario Las Tortugas dovuto all'enorme presenza di tartarughe marine nel 1503.. Denominazione attuale Cayman derivata dal termine indigeno per i coccodrilli marini locali.. Obiettivo spedizione spagnola ricerca di nuove rotte commerciali nel Mar dei Caraibi.. Ecosistemi marini attuali preservano la biodiversità osservata dai navigatori 523 anni fa.. Il 10 maggio 1503 Cristoforo Colombo approdò su un arcipelago dei Caraibi durante il suo quarto e ultimo viaggio verso il Nuovo Mondo, toccando terre che oggi chiamiamo Isole Cayman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombo e il segreto delle Cayman: l’arcipelago nato dalle tartarughe

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