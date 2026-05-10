Coi ladri in camera da letto La storica maestra novantenne supera l’assalto dormendo
Nella notte, dei ladri sono entrati in una casa nel comune di Caselle Landi, mettendo a soqquadro le stanze. Sono riusciti ad arrivare fino alla camera da letto, dove la proprietaria, una donna di 90 anni, stava dormendo, senza svegliarsi durante l’intrusione. La donna non ha subito danni fisici, mentre i malviventi sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono in corso indagini per identificare i responsabili.
CASELLE LANDI (Lodi) Entrano in casa nel cuore della notte, mettono a soqquadro le stanze e arrivano persino nella camera da letto dove la proprietaria sta dormendo, senza che si accorga di nulla. È il furto messo a segno l’altra notte nell’abitazione di Marisa Forti, storica maestra elementare del paese, figura molto conosciuta a Caselle Landi dove per decenni ha insegnato a generazioni di bambini. Marisa Forti compirà novant’anni il 27 maggio e vive nella casa di famiglia dopo la morte del marito Giovanni Grecchi, per anni medico condotto del paese. Con lei un gatto e una cagnolina. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sarebbero riusciti a entrare forzando la porta principale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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