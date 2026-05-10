Coi ladri in camera da letto La storica maestra novantenne supera l’assalto dormendo

Nella notte, dei ladri sono entrati in una casa nel comune di Caselle Landi, mettendo a soqquadro le stanze. Sono riusciti ad arrivare fino alla camera da letto, dove la proprietaria, una donna di 90 anni, stava dormendo, senza svegliarsi durante l’intrusione. La donna non ha subito danni fisici, mentre i malviventi sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono in corso indagini per identificare i responsabili.

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