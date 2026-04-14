La famiglia è sul divano davanti alla TV i ladri svaligiano la camera da letto
Una serata normale si trasforma improvvisamente quando i ladri fanno irruzione nell’abitazione e svaligiano la camera da letto. La famiglia si trova sul divano davanti alla televisione, ignara di quanto sta accadendo, mentre i malviventi agiscono all’interno della casa. La polizia è intervenuta sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto. Sono stati portati via oggetti di valore lasciando l’allarme e la sorpresa tra i residenti.
Una serata come tante: la routine domestica, il tepore della casa, il divano condiviso dalla famiglia. Eppure, proprio in quei momenti, qualcuno si stava muovendo con precisione quasi chirurgica all’interno della loro abitazione.È successo nei giorni scorsi a Orzivecchi, dove una banda ha messo a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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