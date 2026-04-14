La famiglia è sul divano davanti alla TV i ladri svaligiano la camera da letto

Una serata normale si trasforma improvvisamente quando i ladri fanno irruzione nell’abitazione e svaligiano la camera da letto. La famiglia si trova sul divano davanti alla televisione, ignara di quanto sta accadendo, mentre i malviventi agiscono all’interno della casa. La polizia è intervenuta sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto. Sono stati portati via oggetti di valore lasciando l’allarme e la sorpresa tra i residenti.