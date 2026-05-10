Civitavecchia giocattoli in carcere per i figli dei detenuti

A Civitavecchia è stata aperta una ludoteca all’interno di un carcere destinata ai figli dei detenuti. I giocattoli sono stati consegnati durante una cerimonia coordinata da rappresentanti delle istituzioni e volontari. La struttura permette ai bambini di trascorrere del tempo in un ambiente dedicato, mentre i genitori possono incontrarli in spazi appositamente predisposti. La ludoteca sarà gestita da un team di operatori specializzati.

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