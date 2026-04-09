Centinaia di giocattoli donati alle carceri della Lombardia per accogliere i figli dei detenuti
La Regione Lombardia ha consegnato centinaia di giocattoli alle carceri della regione, con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati ai minori figli dei detenuti. La donazione riguarda diversi istituti penitenziari e mira a rendere più accoglienti le aree dedicate ai bambini, presenti nelle strutture carcerarie. Questa iniziativa si inserisce nel tentativo di favorire il benessere dei minori che vivono con i genitori detenuti.
La Regione Lombardia ha donato centinaia di giocattoli alle carceri del territorio per migliorare gli ambienti destinati ad accogliere la presenza di minori, figli dei detenuti. I giochi sono stati consegnati dall'assessora alla Famiglia, Elena Lucchini, a Maria Milano Franco d’Aragona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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