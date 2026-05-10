Circo Garlasco parla l' avvocato di Tortora | Ora regole serie

L'avvocato di Tortora, Gian Domenico Caiazza, ha commentato la situazione del Circo Garlasco, affermando che ora è necessario stabilire regole più rigorose. Caiazza, noto per essere stato presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ha espresso la sua opinione sulla gestione e sulle norme che dovrebbero essere applicate in ambito giudiziario. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle modalità di tutela e controllo in questo settore.

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Gian Domenico Caiazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, e difensore storico di Enzo Tortora, attacca il circo mediatico intorno al caso Stasi-Sempio: indagini trasmesse in diretta, segreto investigativo sistematicamente violato e mai punito, giudici esposti a pressioni insostenibili. «Bisogna fissare regole severe e farle rispettare». Avvocato Caiazza, il caso Stasi-Sempio ha trasformato le serate televisive in udienze. «I processi hanno sempre appassionato l'opinione pubblica. I fatti penali allarmano, interessano. Il punto è che oggi questa attenzione è diventata ossessione. Non si parla d'altro. Gli indici d'ascolto schizzano e le televisioni ci costruiscono sopra mesi di programmazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Circo Garlasco, parla l'avvocato di Tortora: "Ora regole serie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, parla l’avvocato di Stasi: ecco la novità veraSi sono riaccesi i riflettori sul caso di Garlasco, uno dei più discussi della cronaca italiana, mentre la difesa di Alberto Stasi invita alla... Garlasco, la notizia su Stasi è appena arrivata! Parla l’avvocatoNel quadro sempre più complesso del caso di Garlasco, le nuove intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio riaprono il dibattito giudiziario e...