Ciclismo | alla Vuelta per Monica Trinca Colonel sfuma il podio
Dopo la penultima tappa della Vuelta femminile, Monica Trinca Colonel, ciclista valtellinese in forza alla squadra Liv Alula Jayco, si trovava in quarta posizione nella classifica generale. Per ottenere un piazzamento sul podio, avrebbe dovuto recuperare 13 secondi alla francese Marion Bunel, distanza che non è stata colmata durante la tappa. La gara si avvia verso la conclusione con le atlete ancora in corsa per le posizioni di vertice.
Dopo la penultima tappa della Vuelta femminile, Monica Trinca Colonel, forte ciclista valtellinese in forza alla Liv Alula Jayco, era quarta nella classifica generale, a pochi secondi di distanza da un piazzamento sul podio (avrebbe infatti dovuto recuperare 13" alla francese Marion Bunel per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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