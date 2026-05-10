Chiara Ferragni ufficializza la relazione con José Hernandez | chi è il nuovo fidanzato dell’influencer – La foto

In occasione del suo 39esimo compleanno, un'influencer italiana ha condiviso pubblicamente una foto che conferma la sua relazione con un nuovo partner. La scelta di comunicare questa notizia nel giorno delle celebrazioni personali ha attirato l'attenzione dei media, che ora seguono con interesse l'identità e i dettagli di questa nuova fase sentimentale. La notizia ha suscitato molta curiosità tra i fan e il pubblico generale.

Chiara Ferragni ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per rendere evidente al pubblico la sua nuova storia sentimentale. Accanto a lei ora c’è José Hernandez, manager colombiano che vive lontano dalla costante esposizione dei social e che sembra appartenere a un mondo molto diverso da quello dell’imprenditrice digitale. La conferma è arrivata attraverso una foto diffusa sui social. Lo scatto, pubblicato prima da lui e poi condiviso da Ferragni, li ritrae insieme davanti alla torta di compleanno durante i festeggiamenti organizzati per l’occasione. Il nuovo inizio per Ferragni. La celebrazione si è svolta in una villa sul Lago di Como, in un contesto privato e raccolto.🔗 Leggi su Open.online

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