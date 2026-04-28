La conosciamo come una regina dei carpet ma c' è voluto tempo per trovare il suo stile | chi veste Margot Robbie e come sono cambiati i suoi look

Margot Robbie è conosciuta soprattutto per i suoi look sui red carpet, anche se ci sono voluti anni per definire il suo stile. Sul grande schermo ha interpretato ruoli molto diversi, tra cui una bambola, un personaggio dei fumetti e una pattinatrice sul ghiaccio. Ha anche interpretato la regina Elisabetta in alcune produzioni. Nel corso del tempo, i suoi outfit sono cambiati notevolmente, riflettendo le diverse interpretazioni che ha portato sullo schermo.

Al cinema è diventata una bambola e un’irresistibile villain dei fumetti; una pattinatrice sul ghiaccio e perfino la regina Elisabetta (la prima, non la seconda). Nella sua carriera, Margot Robbie ha dato prova di essere un talento versatile e camaleontico, passando con disinvoltura da The Wolf of Wall Street a C’era una volta a Hollywood, da Birds of Prey a Cime Tempestose. In fatto di stile non è da meno: ha saputo reinventarsi e sperimentare, prendendo ispirazione dai suoi personaggi per i look da red carpet. Ma non è sempre stato così. Gli esordi di Margot Robbie. Oggi Margot Robbie (36 anni) viene considerata una musa (per i brand) e un’ispirazione (per noi).🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La conosciamo come una regina dei carpet, ma c'è voluto tempo per trovare il suo stile: chi veste Margot Robbie e come sono cambiati i suoi look Notizie correlate Margot Robbie regina di stile. Con Cime Tempestose rilancia la collana vittoriana che tutte vogliamo indossareMargot Robbie è una delle attrici più apprezzate di Hollywood lo dimostra ancora una volta con la sua Catherine protagonista della... Leggi anche: Chi ha detto che una canottiera bianca non può essere chic? Margot Robbie sceglie la semplicità per la sfilata Chanel, dicendo definitivamente addio allo stile "Cime Tempestose". Contenuti e approfondimenti Si parla di: Margot Robbie e quel consiglio non richiesto: quando Hollywood scambia il body shaming per premura; Il Diavolo veste Prada 2, tutti i look più belli delle star sui red carpet. Margot Robbie, carriera di una Barbie pronta per il suo ruolo più bello. E stavolta non è al cinemaNe è passata di acqua sotto i ponti da quando lei, bambina, figlia di genitori scozzesi ma cresciuta da una madre single, giocava nel giardino di casa nel Queensland, sulla Gold Coast australiana. iodonna.it