L’ex moglie e il figlio di Paolo Vallesi sono stati al centro di un’intervista in cui si è parlato della loro relazione e delle circostanze della loro vita familiare. Vallesi ha dichiarato che gli è stato imposto di non rendere pubblica la sua storia, anche se ha scelto di condividere alcuni dettagli sulla sua ex moglie e sul figlio. La coppia si è sposata quando lui aveva appena diciotto anni, dopo due anni di fidanzamento. La donna è la figlia dell’insegnante di piano di Vallesi, che scherzosamente aveva detto di aver sposato per evitare il pagamento delle lezioni.

Appena diciottenne, Paolo Vallesi sposa la fidanzata, Cinzia dopo una relazione di due anni. La donna era la figlia dell’insegnante di piano di Vallesi che raccontava scherzosamente a “Vieni Da Me”: “Per non pagare le lezioni ho sposato poi sua figlia, Cinzia. Scherzo scherzo! “ Paolo Vallesi ha un figlio che si chiama Francesco avuto dalla sua ex moglie Cinzia. Una storia importante la loro che ha portato appunto alla nascita del ragazzo, oggi un uomo: il giovane è infatti nato nel 1997. Paolo Vallesi ha ottenuto il boom negli anni ’90, un grande successo che gli garantì anche un ampio seguito di pubblico. Il cantante ha mantenuto spesso privata la storia della sua vita privata, e solamente più avanti ne ha spiegato la ragione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e il figlio di Paolo Vallesi: “Purtroppo mi imposero di non rendere pubblica la mia storia”

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