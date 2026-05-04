Biagio Antonacci non sposerà Paola Cardinale | Per proteggerla basta un testamento chiaro

Biagio Antonacci ha dichiarato di non sentire la necessità di convolare a nozze. Inoltre, ha spiegato perché preferisce parlare di "nucleo" anziché di "famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Biagio Antonacci: Famiglia è una parola riduttiva, a volte escludente, meglio nucleo. Sono dislessico, non ho mai letto un libro; Matrimoni reali protagonisti dell'estate 2026: da casa Windsor ai grandi casati d'Europa, ecco chi si sposa; Biagio Antonacci: confessioni su dislessia, nucleo familiare e l’ultimo disco pop.

Biagio Antonacci: «Non mi sono mai sposato: per proteggere chi ti sta vicino bastano testamenti chiari. Non ho mai letto un libro perché ho una forma di dislessia che non aiuta»Biagio Antonacci, approfittando dell'uscita del suo nuovo singolo You&Me, coglie l'occasione per spiegare che valore abbia per lui la famiglia: «L’idea mi è venuta una mattina in auto: io e Paola (Car ... vanityfair.it

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Leggo. . Biagio Antonacci cerca leggerezza. Nella musica, non nella vita. Perché avere una famiglia oggi non è certo un gioco. Al Corriere della Sera non nasconde la sua fortuna: «Io sono fortunato, ma vedo i miei amici, gente del ceto medio, che faticano. Og - facebook.com facebook