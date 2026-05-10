L’attrice turca Özge Özpirinççi, nota per il ruolo di Bahar in “La forza di una donna”, è sposata con l’attore Burak Yamantürk dal 2021. Lui è il marito dell’attrice e collega, e la coppia ha scelto di condividere la vita insieme da diversi anni. La loro relazione è pubblicamente confermata e sono spesso presenti in eventi pubblici come coppia.

L’attrice Özge Özpirinççi è legata sentimentalmente all’attore Burak Yamantürk, con il quale si è sposata nel 2021. I due stavano insieme già da diversi anni: l’attrice de “La forza delle donne”, che fino al 2013 era fidanzata con l’attore Engin Altan Düzyatan, si è legata a Burak nel 2014. Il loro amore, sempre raccontato con discrezione nei media, è stato suggellato dal matrimonio nel settembre 2021. Dal loro legame, nel 2022 è nata la figlia Mercan, evento per Özge di grande svolta e crescita personale. L’amore tra i due attori è poi cresciuto nel tempo: “Quando ho iniziato a conoscerlo meglio, mi sono resa conto che sotto l’aspetto esteriore c’era un uomo gentile, premuroso, capace di mostrare amore nei gesti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito dell’attrice turca Özge Özpirinççi (Bahar di La forza di una donna): “Mi sento fortunata ad averlo accanto”

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