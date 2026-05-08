Il 10 maggio l’attrice turca sarà ospite a Verissimo, in Italia, per parlare della sua carriera. È nota per aver interpretato ruoli in varie produzioni televisive e cinematografiche, guadagnando popolarità nel pubblico. La sua presenza in televisione è riconosciuta anche oltre i confini nazionali, con un percorso che comprende diverse esperienze nel settore dello spettacolo. La sua partecipazione rappresenta un momento di attenzione mediatica in vista dell’intervista.

Roma, 8 maggio 2026 – Protagonista indiscussa e amatissima: la carriera di Özge Özpirinçci è il riflesso di un talento versatile che brilla di luce propria sotto i riflettori. Con la sua intensa interpretazione di Bahar, personaggio principale dalle serie ‘La forza di una donna’, giunta alla sua stagione finale su canale 5, è riuscita a emozionare il pubblico internazionale, diventando una delle attrici più amate anche in Italia e domenica 10 maggio la vedremo intervistata da Silvia Toffanin nella nuova puntata di ‘Verissimo’, alle 16.30 su canale 5. Dalla laurea al set: una scelta di cuore. Classe 1986, Özge è cresciuta in un ambiente stimolante, figlia di un’insegnante di inglese e di un editore, ha vissuto per un anno negli Stati Uniti dove ha potuto imparare l’inglese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Özge Özpirinçci, l'attrice de ‘La forza di una donna’ ospite a Verissimo il 10 maggio

Notizie correlate

Gökçe Eyübo?lu: la storia dietro al volto di Ceyda. A Verissimo l’attrice turca della fiction ‘La forza di una donna’È stata uno dei volti amati della fiction ‘La forza di una donna’ e sabato 4 aprile sarà tra i protagonisti di Verissimo: Silvia Toffanin intervista...

Ceyda de La forza di una donna crolla a Verissimo: perché finisce tra le lacrimePer il pubblico italiano è ormai molto più di un volto della fiction turca del momento.