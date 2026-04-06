Canto alle sagre… Il cantante italiano si confessa ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi per vivere

In un'intervista, il cantante italiano ripercorre le tappe della sua carriera, iniziata con la vittoria alla prima edizione di Amici, allora noto come Saranno Famosi. Ricorda come quell'esperienza abbia segnato il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, all'epoca ancora in fase embrionale. Oggi, ha intrapreso un percorso diverso, dedicandosi ad attività che gli permettono di vivere senza più essere sotto i riflettori della televisione.

La sua vittoria risale alla prima, storica edizione di Amici, quando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi e il fenomeno mediatico che avrebbe poi travolto il talent era solo agli inizi. Il trionfatore di quella stagione pionieristica, ha vissuto un percorso profondamente diverso rispetto agli allievi arrivati negli anni successivi, quando radio e discografia avevano ormai riconosciuto il potenziale della trasmissione ideata da Maria De Filippi. Nonostante un contesto meno favorevole, il cantante ha comunque collezionato diverse esperienze televisive, partecipando a programmi come Notti sul Ghiaccio di Milly Carlucci, All Together Now con Michelle Hunziker e Tale e Quale Show guidato da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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