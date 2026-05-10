Certamen Ciceronianum Gianluca Quadrini | Arpino sul tetto del mondo

Il Certamen Ciceronianum Arpinas ha registrato un grande successo durante la sua ultima edizione, attirando partecipanti da diversi Paesi. La competizione culturale, dedicata alla lingua e alla letteratura latina, ha visto coinvolti studenti e laureati provenienti da varie nazioni. Tra i protagonisti, si è distinto un rappresentante locale che ha commentato con entusiasmo la manifestazione. L’evento si tiene ogni anno nella città di Arpino, nota per essere il luogo di origine di Cicerone.

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Grande successo per il Certamen Ciceronianum Arpinas, competizione culturale che premia le eccellenze di ogni nazionalità. Presente alla cerimonia di premiazione Gianluca Quadrini, nella triplice veste di consigliere provinciale di Frosinone, consigliere comunale di Arpino e dirigente di ANCI.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aversa celebra il latino: al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum NormannoIl Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa si prepara ad ospitare uno degli eventi culturali più attesi dell’anno: la XV edizione del... Argomenti più discussi: Certamen Ciceronianum, Gianluca Quadrini: Arpino sul tetto del mondo; TITOLO - TusciaTimes.eu; Il genio di Mastroianni incontra l'eredità di Cicerone: Gianluca Quadrini inaugura la mostra d'arte; Certamen Ciceronianum: Arpino celebra la cultura, trionfo per Elia.