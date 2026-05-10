Cede parte del tetto del cimitero È polemica sulla sicurezza

A Sala, nel cimitero locale, si è verificato un cedimento della copertura in legno di uno dei colonnati. Parte del tetto si è improvvisamente sganciata, causando danni alla struttura. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre conseguenze immediate. La notizia ha scatenato polemiche riguardo alla sicurezza dell’edificio e alle eventuali responsabilità sulla manutenzione. Le autorità stanno valutando le cause del cedimento e le misure necessarie per intervenire.

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Al cimitero di Sala è crollato parte del tetto. Il cedimento strutturale ha riguardato parte della copertura in legno di uno dei colonnati. Fortunatamente non ci sono stati feriti, tuttavia c’è stato tanto spavento e preoccupazione tra i residenti, alcuni dei quali da tempo segnalavano le condizioni critiche della struttura. Il crollo è legato all’usura del legno delle coperture, che si è accentuato con gli eventi atmosferici estremi degli ultimi anni, tant’è che la parte portante legnosa indebolita non tiene più la copertura. Il crollo ha interessato la parte sulla destra rispetto all’ingresso principale, tuttavia anche il lato opposto, quello a sinistra, risulterebbe attualmente in condizioni precarie e potenzialmente pericoloso, con segni di usura e marcescenza del legno analoghi a quelli riscontrati nella parte crollata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cede parte del tetto del cimitero. È polemica sulla sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Incendio in una palazzina, paura a Milano: cede parte del tetto, evacuati tutti i residentiABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme divampano nel pomeriggio in zona Maciachini Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, un incendio è scoppiato... Leggi anche: Tetto aperto e lucernario che cede: i dubbi sulla morte del piccolo Louis