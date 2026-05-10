Caso pozzo a Gorizia | condannato il sindaco per la morte del boy
Il sindaco è stato condannato in relazione alla morte di un bambino nel caso del pozzo a Gorizia. Il tribunale ha stabilito la responsabilità del primo cittadino, evidenziando che il coperchio sottile si è rotto e ha causato l’incidente. La vicenda ha sollevato dubbi sulla manutenzione dell’area, che non è stata effettuata per circa vent’anni. La sentenza si basa su accertamenti tecnici e sui comportamenti delle autorità competenti.
? Domande chiave Come ha fatto un coperchio sottile come carta a cedere?. Perché la manutenzione è stata ignorata per vent'anni?. Chi deve rispondere legalmente della sicurezza nei parchi pubblici?. Quali nuovi controlli verranno imposti dopo questa sentenza?.? In Breve Condanna di un anno e 10 mesi per il presidente Rodolfo Ziberna.. Coperchio in lamiera sottile 7-8 decimi di millimetro con ganci arrugginiti.. Mancata manutenzione del pozzo nel parco Coronini-Cronberg per almeno vent'anni.. Tragedia avvenuta nel luglio 2020 durante un centro estivo a Gorizia.. I giudici hanno emesso le motivazioni della sentenza d’appello riguardante la morte di Stefano Borghes, il tredicenne caduto in un pozzo nell’area del parco Coronini-Cronberg a Gorizia durante un centro estivo nel luglio 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu
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