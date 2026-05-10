Caso pozzo a Gorizia | condannato il sindaco per la morte del boy

Il sindaco è stato condannato in relazione alla morte di un bambino nel caso del pozzo a Gorizia. Il tribunale ha stabilito la responsabilità del primo cittadino, evidenziando che il coperchio sottile si è rotto e ha causato l’incidente. La vicenda ha sollevato dubbi sulla manutenzione dell’area, che non è stata effettuata per circa vent’anni. La sentenza si basa su accertamenti tecnici e sui comportamenti delle autorità competenti.

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