In un’udienza si sono ascoltate le testimonianze che ricostruiscono i dettagli dell’attentato esplosivo nei Parioli. L’indagato ha spiegato come sia stato trasportato l’ordigno da Palermo alla zona residenziale e chi ha consegnato le chiavi dell’appartamento in via Alessandrina. Le dichiarazioni forniscono una narrazione degli eventi legati alla preparazione dell’autobomba e alle persone coinvolte.

? Domande chiave Come è stato trasportato l'ordigno da Palermo ai Parioli?. Chi ha consegnato le chiavi dell'appartamento in via Alessandrina?. Dove è stato nascosto l'esplosivo rimasto dopo l'attentato?. Quali ordini ha ricevuto Lo Scarano durante l'incontro a Palermo?.? In Breve Lo Nigro e Benigno guidarono la Fiat Uno carica di esplosivi verso i Parioli.. Lo Scarano ricevette le chiavi di via Alessandrina tramite un calzettificio a Castelvetran.. L'incontro a Palermo coinvolse Matteo e Cristofaro Cannella, noto come Fifetto.. Il 23 maggio 1992 l'autostrada fu chiusa per l'attentato al dottor Falcone.. Lo Scarano ha rivelato dettagli inediti sulla preparazione dell’autobomba ai Parioli, descrivendo come il gruppo mafioso abbia utilizzato l’esplosivo stoccato in una cantina per armare la vettura Uno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Parioli: Lo Scarano rivela come fu preparata l’autobomba

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