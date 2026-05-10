Casertana-Salernitana streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie C
La fase nazionale dei playoff di Serie C prende il via con una partita tra due squadre di regioni diverse, valida per l'accesso alla prossima fase del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro e sarà disponibile anche in streaming gratuito su alcuni siti web ufficiali. La sfida si disputa in un campo neutro e coinvolge le due formazioni che si sono qualificate attraverso le fasi regionali.
La fase nazionale dei playoff di Serie C si apre con una sfida dal forte impatto tecnico ed emotivo: Casertana–Salernitana, primo atto di un doppio confronto che vale l’accesso al turno successivo e alimenta ambizioni di promozione (calcio d’inizio ore 21 di domenica 10 maggio allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta. Il sorteggio ha messo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Cosenza-Salernitana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C. Salernitana-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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