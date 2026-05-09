Reggina-Athletic Palermo streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie D
Domenica 10 maggio alle 16, allo stadio “Oreste Granillo”, si disputa la partita di playoff tra Reggina e Athletic Palermo nel girone I di Serie D. La gara decide chi accederà alla finale del 17 maggio contro la vincente tra Nissa e Gelbison. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. La sfida rappresenta il momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase della competizione.
La stagione entra nel momento decisivo e domenica 10 maggio (ore 16) allo stadio “Oreste Granillo” la Reggina riceve l’Athletic Palermo nella sfida playoff di Serie D (girone I), appuntamento che mette in palio l’accesso alla finale di domenica 17 contro la vincente di Nissa-Gelbison. Ricordiamo in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si andrà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Reggina-Vibonese, streming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D. Reggina-Savoia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Reggina-Sancataldese, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie DQuesta sera alle ore 20 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, sarà in programma il match Reggina-Sancataldese, valevole per la 26.
Reggina-Enna, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Enna recupero della 30.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Athletic Club Palermo, vittoria a Ragusa: ai play-off sfida alla Reggina; Prevendita in corso per assistere alla partita Reggina-Athletic Palermo; Tabellino partita Sancataldese Calcio vs Athletic Club Palermo; Ragusa-Athletic Palermo 1-2: vittoria in rimonta e playoff contro la Reggina.
Prevendita in corso per assistere alla partita Reggina-Athletic PalermoLa sfida, in programma domenica pomeriggio allo stadio Oreste Granillo, sarà valida per il primo turno dei play off di Serie D ... reggiotoday.it
Athletic Palermo, vittoria storica al Granillo: battuta la Reggina 2-3Vittoria storica. La prima volta al Granillo - uno stadio che ha visto passare campioni del passato prima che la Reggina finisse nelle categorie inferiori - regala all’Athletic Palermo guidato da ... tuttomercatoweb.com
I numeri dell'Athletic Palermo. Il club siciliano tra le sorprese del Girone I di Serie D che ha chiuso al quarto posto e affronterà la Reggina per la semifinale play off https://pascaldesiato.com/2026/05/06/athletic-palermo-i-numeri-del-club-siciliano-che-ragg facebook
Athletic Club Palermo, vittoria a Ragusa: ai play-off sfida alla Reggina ift.tt/TrgKBJM x.com