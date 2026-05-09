Reggina-Athletic Palermo streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie D

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio alle 16, allo stadio “Oreste Granillo”, si disputa la partita di playoff tra Reggina e Athletic Palermo nel girone I di Serie D. La gara decide chi accederà alla finale del 17 maggio contro la vincente tra Nissa e Gelbison. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. La sfida rappresenta il momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

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La stagione entra nel momento decisivo e domenica 10 maggio (ore 16) allo stadio “Oreste Granillo” la Reggina riceve l’Athletic Palermo nella sfida playoff di Serie D (girone I), appuntamento che mette in palio l’accesso alla finale di domenica 17 contro la vincente di Nissa-Gelbison. Ricordiamo in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si andrà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Reggina-Vibonese, streming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D. Reggina-Savoia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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