Reggina-Athletic Palermo streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie D

Domenica 10 maggio alle 16, allo stadio “Oreste Granillo”, si disputa la partita di playoff tra Reggina e Athletic Palermo nel girone I di Serie D. La gara decide chi accederà alla finale del 17 maggio contro la vincente tra Nissa e Gelbison. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. La sfida rappresenta il momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

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