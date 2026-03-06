Comitato Giusto dire NO! Casentino gli incontri della settimana

Il Comitato Giusto dire NO! Casentino ha organizzato incontri questa settimana nelle località di Arezzo, Strada in Casentino, Montemignaio, Bibbiena e San Piero in Frassino. Durante gli eventi, sono state discusse questioni di interesse locale, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle comunità. Le riunioni hanno avuto lo scopo di ascoltare le opinioni e raccogliere segnalazioni sulla situazione attuale della zona.

Arezzo, 6 marzo 2026 – A Strada in Casentino, Montemignaio, Bibbiena, San Piero in Frassino e Pratovecchio i prossimi incontri a sostegno del No al Referendum che stravolge la Costituzione In un tempo dove dilagano guerre e violenze, dove vengono messi in discussioni i pilastri del Diritto Internazionale, possiamo impegnarci per difendere e riaffermare i valori della Pace, dell'Uguaglianza e della Democrazia sanciti nella nostra Costituzione. Il sostegno alle ragioni del NO al Referendum, sulle norme imposte senza nessun confronto democratico dalla maggioranza, cresce anche nella nostra vallata, in un momento in cui sempre più evidenti sono i pericoli e i rischi a cui il nostro Paese viene esposto a causa delle politiche e delle scelte del Governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comitato Giusto dire NO! Casentino, gli incontri della settimana Comitato “Giusto dire No” e Comitato “Società civile per il No” alla Casa delle EnergieArezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comitato “Giusto dire No” e il Comitato “Società civile per il No” promuovono un incontro pubblico con Gherardo... “È giusto dire No”: il Comitato in ToscanaArezzo, 10 febbraio 2026 – “È giusto dire NO”: il Comitato in Toscana prosegue il ciclo di incontri pubblici sul referendum costituzionale sulla... Una selezione di notizie su Comitato Giusto. Temi più discussi: Referendum 22 e 23 marzo: un confronto tra i comitati Giusto dire no e Sì riforma; Boom di adesioni e condivisioni social per Giusto Dire No; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum: Grosso al Forum ANSA, 'Non daremo i nomi dei finanziatori'. Referendum, gli appuntamenti di marzo del Comitato Giusto dire NO a Reggio CalabriaGiovanni Verardi, del comitato Giusto dire NO sezione di Reggio Calabria, segnala il calendario degli eventi settimanali a cui parteciperanno, all’interno del Distretto di Reggio Calabria, i magistr ... strettoweb.com Referendum giustizia: sdoppiamento Csm, perché sì e perché noPer approfondire i contenuti del referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026, ospiti negli studi romani del Sole 24 Ore due ... stream24.ilsole24ore.com Procura di Roma esposto Spangher: avviati accertamenti sui messaggi del Comitato “Giusto dire No” ritenuti falsi e tendenziosi. Indaga la Digos. - facebook.com facebook "La riforma ha un solo obiettivo, che è quello di modificare le norme costituzionali che disciplinano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura". Lo ha detto Enrico Grosso, presidente del Comitato Giusto Dire No per il referendum costituzionale x.com