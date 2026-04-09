Carmen Russo verso il Grande Fratello Vip ma Enzo Paolo Turchi prova a fermarla | Devo operarmi

Sabato scorso, Monica Setta ha parlato di possibili nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, menzionando anche Carmen Russo. Recentemente, si è diffusa la notizia che l’attrice potrebbe partecipare al reality show, mentre il suo compagno, Enzo Paolo Turchi, ha dichiarato di dover essere sottoposto a un intervento chirurgico. La discussione tra i due si è concentrata sulla partecipazione di Russo, con Turchi che ha cercato di fermarla per motivi di salute.

Sabato scorso, Monica Setta ha anticipato la possibilità di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, tra cui Carmen Russo. Ma Enzo Paolo Turchi correrà a Storie al Bivio per scongiurarlo: deve operarsi e non vuole restare solo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Chi sono le ex fidanzate di Enzo Paolo Turchi, prima di Carmen Russo, Sylvie Vartan e Lola Falana (per lei litigò con Raffaella Carrà)Tra le ex fidanzate di Enzo Paolo Turchi, ci risultano Sylvie Vartan e la ballerina Lola Falana, con la quale si trasferì in Spagna, una relazione... Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornareIl Grande Fratello Vip 2026 non decolla negli ascolti e punta così sull’usato sicuro. Temi più discussi: Valeria Marini e Carmen Russo verso il GF Vip? Le parole di Monica Setta; Dal figlio adottivo di Carrà al presunto flirt con De Martino, la verità di Carmen Russo a 'Storie al bivio'; De Martino, Carmen Russo senza freni: C'è stato un caffe, la reazione di Enzo Paolo Turchi; Grande Fratello Vip, Carmen Russo torna a parlare del presunto flirt con Stefano De Martino. Carmen Russo e Valeria Marini: ritorno scoppiettante al Grande Fratello VipValeria Marini e Carmen Russo potrebbero entrare al Grande Fratello Vip 2026: cosa aspettarsi da questo clamoroso ingresso? rumors.it Grande Fratello Vip, Carmen Russo e Valeria Marini verso il grande ritorno? L’indiscrezioneCarmen Russo e Valeria Marini potrebbero tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa sappiamo in merito. mondotv24.it #CarmenRusso al #GFVip L'indiscrezione La Russo è stata ospite da #MonicaSetta a Storie al Bivio e la conduttrice ha spoilerato che Carmen sarebbe stata contattata per entrare nella casa del GFVip: "Oggi vi diremo qualcosa di molto importante su nuovi i - facebook.com facebook Cos'è questo film visionario con Carmen Russo che interpreta una produttrice spietata, Cloris Brosca, Antonia San Juan e Amanda Lear nei panni di una suora Urla capolavoro da ogni fotogramma x.com