Carichi di lavoro sempre più pesanti e carenza d' organico | protestano gli agenti del carcere di Lanciano

Martedì 12 maggio, gli agenti del carcere di Lanciano hanno organizzato un sit-in davanti all’istituto penitenziario per protestare contro i carichi di lavoro crescenti e la carenza di personale. La protesta è stata promossa dai sindacati di polizia penitenziaria, che hanno deciso di manifestare pubblicamente per evidenziare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. La giornata si è svolta senza incidenti, con la presenza di diversi agenti e rappresentanti sindacali.

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Sit in di protesta dei sindacati di polizia penitenziaria, martedì (12 maggio), nell'area antistante il carcere di Lanciano. La manifestazione, in programma dalle 9.30 alle 13, è organizzata da Sappe, Sinappe, Uilfp P.P., Uspp e Cgil Fp, con l'obiettivo di “denunciare pubblicamente una situazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavoratori esperti ma sempre più stressati da carichi di lavoro e preoccupati da AI e tecnologiaSi è svolta la presentazione di In People We Trust, il nuovo progetto di ricerca e divulgazione realizzato con il coordinamento scientifico... Argomenti più discussi: Carichi di lavoro inaccettabili: corrieri Amazon in sciopero; I migliori strumenti di data warehouse per l'analisi moderna dei dati; Mps. Lunedì 11 maggio sciopero Monte dei Paschi in Sardegna; Autista del 118 esce fuori strada con l'auto dopo il turno: trasportato al Perrino. Aggiornamento GPU Dell PowerEdge R770 (Carico di lavoro AI / LLM) reddit STUDIO TECNICO IACOACCI SOCIETA TRA PROFESSIONISTI - SRL - Results on X | Live Posts & Updates x.com