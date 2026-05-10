Nel Lazio, si sono formate lunghe code lungo le strade Flaminia e Casilina a causa del torneo di tennis in corso. Numerosi automobilisti si sono trovati in difficoltà, con rallentamenti e blocchi parziali lungo le vie principali. La circolazione è risultata notevolmente rallentata, e le autorità hanno consigliato di evitare alcune tratte per chi desidera spostarsi in zona. La viabilità della capitale si è dunque modificata in modo significativo durante le partite.

? Punti chiave Quali strade evitare per non rimanere bloccati nel traffico?. Come influirà il torneo di tennis sulla viabilità della capitale?. Dove si concentrano i blocchi più critici tra Flaminia e Casilina?. Quali sono i consigli di Astral per spostarsi senza code?.? In Breve Rallentamenti su via Prenestina, Casilina, Appia e Nettunense fino al 17 maggio.. Code su via Flaminia tra Labaro e Prima Porta verso Viterbo.. Blocchi su via Appia ad Albano Laziale e Ariccia in entrambi i sensi.. Astral infomobilità consiglia mezzi pubblici per raggiungere il Foro Italico.. Tra lunedì 10 maggio e il 17 maggio, la viabilità di Roma e della regione Lazio subirà pesanti rallentamenti su diverse arterie principali a causa del traffico intenso e degli eventi sportivi in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: code pesanti su Flaminia e Casilina per il tennis

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