Roscigno il Comune accoglie mamma Renad e i suoi cinque figli dalla Palestina

Il Comune di Roscigno ha accolto una famiglia proveniente dalla Palestina composta da una madre e cinque figli. La donna, nota come mamma Renad, e i suoi figli sono arrivati nel paese per trovare rifugio. La decisione di ospitarli è stata presa dalle autorità locali, che hanno garantito loro assistenza e supporto. La comunità si prepara ad affrontare questa nuova presenza nel rispetto delle esigenze della famiglia.

La solidarietà non è un sentimento astratto né un gesto simbolico, è una responsabilità concreta verso chi fugge da guerre, violenze e ingiustizie. Lo sa bene la comunità di Roscigno che sceglie di stare dalla parte dell'umanità e della pace, aprendo le porte del suo territorio per accogliere.