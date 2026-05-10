Calciomercato Inter LIVE | Frattesi saluta l’Inter un club sulle tracce di Sommer

Nel corso delle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il calciomercato dell'Inter, con il trasferimento di Frattesi che ha concluso il suo percorso con il club nerazzurro. Nel frattempo, un altro club ha mostrato interesse per il portiere Sommer, seguendo da vicino le trattative in corso. La redazione di Inter News 24 monitora costantemente gli sviluppi, fornendo aggiornamenti su incontri, trattative e affari conclusi.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE....🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frattesi saluta l’Inter, un club sulle tracce di Sommer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Frattesi verso l’addio, novità sul futuro di Dioufdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Accelerata per Muharemovic. L’affare Koné non dipende dal futuro di Frattesidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Frattesi, lo scenario: Operazione larga per chiudere questo scambio e portare all’Inter…; Un anno fa ribaltava il Barça, oggi il suo mondo è capovolto: Frattesi sempre più lontano dall'Inter; Calciomercato Inter, tanti i nomi ai quali lavorano i nerazzurri; Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione.