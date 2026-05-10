Calciomercato il Napoli saluta Anguissa | il Milan osserva ma la Premier attizza

Il Napoli ha ufficialmente salutato il centrocampista Anguissa, che lascia la squadra dopo l’esperienza recente. Il Milan è interessato al giocatore e lo considera tra le possibili opzioni per rinforzare il reparto mediano nella prossima sessione di mercato. Nel frattempo, anche le squadre della Premier League mostrano interesse, aumentando le possibilità di un trasferimento. La situazione resta da seguire, con le trattative che potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

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Il Milan pensa al futuro, proiettando gli occhi verso la prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli si prepara a salutare due calciatori importantissimi per il centrocampo azzurro: Lobotka ed Anguissa. Situazioni ben diverse ma con la stessa fine: il ciclo partenopeo di entrambi è ormai finito. Sembra, però, che il Milan di Massimiliano Allegri segua con attenzione la situazione legata al camerunense. La scelta del classe '95 sembra essere arrivata dopo molte riflessioni: dopo anni da protagonista, Anguissa vuole cambiare aria cercando una nuova avventura che possa accendere un nuovo fuoco dentro di lui.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Napoli saluta Anguissa: il Milan osserva, ma la Premier attizza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Anguissa tra rinnovo e il rientro contro il Torino: la Juventus osserva il centrocampista del Napoli Leggi anche: Pavlovic decisivo: il Milan se lo gode, la Premier osserva Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Cajuste via da Napoli a titolo definitivo, c’è l’accordo con l’Ipswich: le cifre- GdS; Napoli, definito il futuro di Juan Jesus; Calciomercato Dilettanti - Bellassi saluta la Travese, Maccagni ancora sulla panchina del Podenzano.