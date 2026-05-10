Calcio serie A | il Como sicuro dell’Europa

Nella giornata numero 36 del campionato di serie A, il Como ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Verona, consolidando la propria posizione in zona europea. I risultati delle altre partite hanno visto il Torino battere il Sassuolo 2-1, il Cagliari vincere 2-0 contro l’Udinese, la Lazio sconfitta 0-3 dall’Inter e la Juventus vincere 1-0 a Lecce. La classifica si sta delineando con alcune squadre vicine alla zona qualificazione internazionale.

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Roma, 10 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona-Como 0-1: 36esima giornata Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2; Lazio-Inter 0-3; ore Lecce-Juventus 0-1. Verona-Como 0-1; ore 15 Cremonese-Pisa; ore 15 Fiorentina-Genoa; ore 18 Parma-Roma; ore 20.45 Milan-Atalanta. Lunedì 11 maggio ore 20.45 Napoli-Bologna. Classifica: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Como 65, Roma 64, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Bologna, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Fiorentina, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18 (Inter campione d’Italia. Retrocesse in B Pisa e Verona). 37ª giornata (17.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SAS Users Day Notizie correlate Leggi anche: Calcio, Verona-Como 0-1: lariani in Europa Como, stagione da favola: calcio europeo, giovani in crescita e un sogno chiamato EuropaCalciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. Argomenti più discussi: La nuova Serie A 2026-2027: tutte le squadre; Le partite di oggi: in Serie A apre il Como, il Milan a San Siro con l'Atalanta. In Spagna Barcellona-Real; Calcio · Albo d'Oro Serie A: Elenco squadre completo con vincitori dello Scudetto; Venezia promosso in serie A, al Frosinone manca un punto. Il Monza cade al 95’ a Mantova.