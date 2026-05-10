Calabria tre operai morti in tre giorni | l’allarme della UIL
Negli ultimi tre giorni in Calabria si sono verificati tre incidenti sul lavoro che hanno portato alla morte di altrettanti operai. La UIL ha sollevato il problema della sicurezza nei cantieri, evidenziando come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per migliorare le condizioni di lavoro. I dati ufficiali mostrano che gli infortuni in regione sono raddoppiati rispetto alla media nazionale, sollevando preoccupazioni sulla gestione della sicurezza nei cantieri.
? Punti chiave Come possono i fondi Pnrr finanziare cantieri così pericolosi?. Perché gli infortuni in Calabria raddoppiano rispetto alla media nazionale?. Chi deve rispondere delle violazioni tecniche nei cantieri regionali?. Quali misure propone la UIL per fermare le morti sul lavoro?.? In Breve Settore edile calabrese responsabile del 29,4% dei decessi totali nel 2024.. Infortuni in Calabria aumentati dell'8,5% nel primo trimestre del 2026.. 703 contratti Pnrr per 1 miliardo 871 milioni coinvolgono 271 imprese.. Mariaelena Senese chiede ispettori specializzati e portale digitale per la formazione.. Tre operai perdono la vita in Calabria tra Anoia Superiore, Francavilla Angitola e Paola in soli tre giorni di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu
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