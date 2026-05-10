Calabria tre operai morti in tre giorni | l’allarme della UIL

Negli ultimi tre giorni in Calabria si sono verificati tre incidenti sul lavoro che hanno portato alla morte di altrettanti operai. La UIL ha sollevato il problema della sicurezza nei cantieri, evidenziando come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per migliorare le condizioni di lavoro. I dati ufficiali mostrano che gli infortuni in regione sono raddoppiati rispetto alla media nazionale, sollevando preoccupazioni sulla gestione della sicurezza nei cantieri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui