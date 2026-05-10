Due giovani di 19 anni sono rimasti feriti dopo che il loro scooter è precipitato in via Tramontana a Cagliari. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, ma le cause che hanno portato alla perdita di controllo dello scooter non sono ancora state chiarite. I due investiti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta accertando le dinamiche dell'accaduto.

? Domande chiave Cosa ha causato la perdita di controllo dello scooter in via Tramontana?. Come sono rimasti feriti i due diciannovenni coinvolti nell'impatto?. Perché le indagini si concentrano sulla manutenzione del manto stradale?. Quali sono le condizioni cliniche del ragazzo trasportato in codice rosso?.? In Breve Un diciannovenne in codice rosso al Brotzu per grave trauma cranico.. Il passeggero in codice giallo è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità.. Polizia Locale indaga su possibile avvallamento stradale in via Tramontana.. Intervento del 118 e della Polizia Locale per gestire i detriti in zona Poetto.. Due diciannovenni sono finiti all’ospedale dopo che il loro scooter è precipitato in via Tramontana nella serata di ieri, a Cagliari, causando un ferito in condizioni critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, scooter precipita in via Tramontana: due diciannovenni feriti

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