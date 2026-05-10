Bypass Rovereto | il sindaco punta sul ferro la Baviera blocca i tempi

Il progetto del bypass Rovereto ha subito un rallentamento a causa di una decisione della Baviera di bloccare temporaneamente i lavori verso Kufstein. La questione riguarda anche l’impatto del nuovo tracciato sulle risorse idriche dell’Acquaviva. Il sindaco della zona ha annunciato l’intenzione di puntare sul trasporto ferroviario, mentre le autorità tedesche hanno sospeso le attività di costruzione in quell’area, in attesa di chiarimenti.

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