Bypass Rovereto | il sindaco punta sul ferro la Baviera blocca i tempi
Il progetto del bypass Rovereto ha subito un rallentamento a causa di una decisione della Baviera di bloccare temporaneamente i lavori verso Kufstein. La questione riguarda anche l’impatto del nuovo tracciato sulle risorse idriche dell’Acquaviva. Il sindaco della zona ha annunciato l’intenzione di puntare sul trasporto ferroviario, mentre le autorità tedesche hanno sospeso le attività di costruzione in quell’area, in attesa di chiarimenti.
? Domande chiave Perché la Baviera ha deciso di bloccare i lavori verso Kufstein?. Come influirà il nuovo tracciato sulle fonti idriche dell'Acquaviva?. Chi dovrà decidere tra la soluzione del bypass e la Valdastico?. Quali sono le conseguenze del blocco tedesco sull'intera linea ferroviaria?.? In Breve Tracciato di 800 metri impatta sulle fonti idriche dell'Acquaviva a Trento.. RFI deve rispondere alle istanze emerse durante il dibattito pubblico locale.. Necessità di potenziare le tratte ferroviarie Trento-Malè e Rovereto-Riva.. Baviera blocca il tratto verso Kufstein rallentando il corridoio Brennero-Vallagarina.. Il sindaco di Rovereto chiude il dibattito pubblico sul bypass ferroviario in questi giorni, mentre la Baviera boccia il progetto fino a Kufstein allungando i tempi per l’intera opera.🔗 Leggi su Ameve.eu
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