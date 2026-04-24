Juve i tempi del rientro di Vlahovic | col Milan punta la panchina E sul mercato

Dusan Vlahovic si sta preparando per tornare in campo dopo un infortunio e potrebbe essere disponibile per la sfida contro il Milan, che si giocherà in panchina. I rossoneri stanno monitorando la situazione e potrebbero tentare un colpo a parametro zero durante la prossima estate. L’attaccante ha già lavorato con l’attuale tecnico in passato alla Juventus, ma ha recentemente espresso interesse per la filosofia di gioco di un altro allenatore.

Dusan Vlahovic punta il Milan, quantomeno dalla panchina. I prossimi test saranno decisivi, il serbo negli ultimi giorni ha provato a forzare un po’ i ritmi in modo da mettersi a disposizione prima possibile: non dovesse farcela per San Siro ci sarà sicuramente col Verona. Dopo il nuovo stop rimediato a causa di una lesione di basso grado del soleo, durante il riscaldamento di Juve-Genoa, l’attaccante vuole tornare in pista molto presto per giocarsi gli ultimi jolly a disposizione in chiave futuro. Spalletti è l’allenatore giusto per esaltare le sue caratteristiche, ma Vlahovic ha il contratto a scadenza e la società vuole vederci chiaro prima di fare il rinnovo, sia per logiche economiche sia per la condizione fisica.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, i tempi del rientro di Vlahovic: col Milan punta la panchina. E sul mercato... Notizie correlate Leggi anche: Come cambia la Juve col rientro di Vlahovic: Spalletti boccia un investimento da quasi 80 milioni Infortunio Vlahovic, Juve col fiato sospeso: i tempi di recuperoPessime notizie in casa Juventus il giorno dopo la vittoria interna contro il Genoa: ecco cosa sta succedendo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un calvario lungo 10 anni: tutti gli infortuni di Milik; Juve sorpassata dall'Inter nella classifica gol di tutti i tempi, ma la storia rimane bianconera; Nuovo infortunio per Milik: la nota della Juve e i tempi di recupero; Per Milik nuovo infortunio: come sta l’attaccante della Juve. Vlahovic si ferma ancora. Il report medico della Juve e i tempi di recupero, in attesa del futuroGiornata di esami medici, quella appena passata per la Juventus. Dusan Vlahovic e Mattia Perin hanno fatto visita al J Medical per valutare le conseguenze dei fastidi al polpaccio patiti nel match del ... tuttomercatoweb.com Infortunio Vlahovic, Juve col fiato sospeso: i tempi di recuperoPessime notizie in casa Juventus il giorno dopo la vittoria interna contro il Genoa: ecco cosa sta succedendo. La Juve vince e convince. I bianconeri si impongono per 2-0 sul Genoa nel match valido ... calciomercato.it Domani, sabato 25 aprile, parlerà Gleison #Bremer in conferenza stampa alle ore 14:30 verso Milan-Juve - facebook.com facebook #Juve, Di Gregorio e Perin in bilico: la situazione x.com