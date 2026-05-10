Un trattore è caduto sui binari della stazione del Brennero ed è stato investito da un treno Railjet. L’incidente si è verificato in un’area boschiva, dove il terreno si è improvvisamente sgretolato, causando il crollo. Il figlio dell’operatore si trovava nei pressi al momento dell’incidente e ha riportato ferite lievi, mentre l’operatore ha subito gravi infortuni. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento del terreno e le modalità dell’incidente.

? Domande chiave Come ha fatto il figlio a sopravvivere all'impatto visivo?. Cosa ha causato il cedimento improvviso del terreno boschivo?. Come sono riusciti i soccorritori a recuperare l'uomo dalle rotaie?. Perché la linea ferroviaria è rimasta bloccata per un'ora e mezza?.? In Breve Figlio di 15 anni testimone dell'incidente a Patsch. Soccorso con elicottero verso clinica universitaria di Innsbruck. Blocco totale della linea ferroviaria per circa un ora e mezza. Treno Railjet verso Innsbruck senza danni o feriti a bordo. Un trattore precipita per circa 100 metri verso i binari a Patsch, sul versante austriaco del Brennero, venendo investito da un treno Railjet diretto a Innsbruck ieri pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero, trattore precipita sui binari: investito da un treno Railjet

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa

Sesto San Giovanni: ventiseienne muore investito dal treno sui binari? Cosa scoprirai Come si è spostato il giovane verso i binari del primo? Cosa hanno rilevato i tecnici sulla dinamica dell'impatto fatale? Perché la...